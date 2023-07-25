Бензема, Канте, Фирмино и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года

Саудовская Аравия стала одними из главных генераторов новостей на футбольном рынке летом 2023 года. Начав с приглашения Криштиану Роналду в Ан-Наср минувшей зимой, клубы из этой ближневосточной страны не остановились, а только усилили агрессивную трансферную политику, стараясь заполучить все больше именитых представителей европейского футбола.

Безусловно, определяющим для игроков становятся щедрые в финансовом плане предложения аравийцев, на которые футболисты не могли бы рассчитывать в Европе. Это позволяет заинтересовать уже не только исполнителей на финишном отрезке карьеры, но и тех, кто пребывает в полном расцвете сил.

Таким образом Саудовская Аравия стремится не только повысить уровень местного чемпионата, но и через футбол улучшить имидж страны. Будет ли это успешным проектом или продет по сценарию Китая, также устроившего трансферный бум несколько лет назад, покажет будущее. Но уже сейчас известно, что планы саудитов чрезвычайно амбициозны и Министерство спорта этой страны выделило на трансферы почти 20 миллиардов евро до 2030 года.

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ISPORT предлагает ознакомиться со списком известных игроков, которые уже пополнили составы клубов из Саудовской Аравии летом 2023 года.

Аль-Ахли (Джидда)

Эдуар Менди

Амплуа: вратарь

Предыдущий клуб: Челси

Сумма трансфера: 18,5 млн евро

Контракт: до июня 2026 года

Аль-Ахли, выиграв по итогам прошлого сезона второй по силе дивизион и вернувшись в саудовскую Про-лигу, сразу занялся усилением. Ворота команды из Джидды теперь будет защищать уже экс-игрок Челси Эдуар Менди.

Сенегалец провел за "синих" более ста матчей, выиграл Лигу чемпионов-2021 и признавался лучшим голкипером по итогам турнира, но в минувшей кампании не имел постоянной игровой практики, после чего принял предложение из Аравии.

Роберто Фирмино

Амплуа: нападающий

Предыдущий клуб: Ливерпуль

Сумма трансфера: бесплатно

Контракт: до июня 2026 года

Линию атаки Аль-Ахли усилит бывший нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино, присоединившийся к команде в статусе свободного агента.

Имя бразильского форварда, блиставшего в свое время в нападении мерсисайдцев в трио с Мохаммедом Салахом и Садио Мане, связывали с возможным переходом в Барселону, но в итоге он выбрал ближневосточное направление с заработной платой 20 миллионов евро в год.

Аль-Иттихад (Джидда)

Карим Бензема

Амплуа: нападающий

Предыдущий клуб: Реал Мадрид

Сумма трансфера: бесплатно

Контракт: до июня 2026 года

Источник: Getty Images

Чемпион Саудовской Аравии Аль-Иттихад, усилившись Каримом Бензема, осуществил самое громкое приобретение лета. Не по сумме трансфера, ведь действующий обладатель Золотого мяча достался аравийцам бесплатно, а по статусности игрока.

Многолетний лидер Реала после истечения срока действия последнего контракта с мадридцами все же решил отправиться на Ближний Восток на закате карьеры. А в финансовом плане эта сделка для 35-летнего французского форварда будет просто фантастикой - по неофициальной информации, ему будут платить 200 миллионов евро в год. Сам же Бензема одной из причин переезда в Саудовскую Аравию назвал то, что он мусульманин и всегда хотел жить в стране с этим вероисповеданием.

Нголо Канте

Амплуа: полузащитник

Предыдущий клуб: Челси

Сумма трансфера: бесплатно

Контракт: до июня 2026 года

Источник: Getty Images

В компанию к Кариму Бензема Аль-Иттихад подписал его партнера по сборной Франции, некогда лучшего опорного полузащитника мира Нголо Канте.

Французский хавбек в Англии дважды становился чемпионом, выиграл с Челси Лигу чемпионов и Лигу Европы, однако большую часть минувшего сезона пропустил из-за травмы. 32-летний футболист, казалось, мог бы еще поиграть на более высоком уровне, но в итоге он также выбрал Саудовскую Аравию. В новом клубе чемпиону мира будут платить 25 миллионов евро в год.

Жота

Амплуа: вингер

Предыдущий клуб: Селтик

Сумма трансфера: 29,1 млн евро

Контракт: до июня 2026 года

Этот трансфер выглядит немного странным в плане амбиций самого футболиста, ведь португальскому новичку Аль-Иттихада всего 24 года.

Воспитанник Бенфики Жота в последние два сезона хорошо себя показал в Селтике и, возможно, мог бы продолжить карьеру в более сильном чемпионате, но выбрал Саудовскую Аравию. Впрочем, "кельты" получили неплохую компенсацию, а в решении игрока решающую роль, видимо, сыграли финансовые условия, на которые он не мог бы рассчитывать в европейском клубе.

Ан-Наср (Эр-Рияд)

Марцело Брозович

Амплуа: полузащитник

Предыдущий клуб: Интер Милан

Сумма трансфера: 18 млн евро

Контракт: до июня 2026 года

Клуб Криштиану Роналду осуществил трансфер опытного полузащитника сборной Хорватии и одного из лидеров Интера Марцело Брозовича, который также капитанствовал в миланской команде.

Хорватский хавбек, отыгравший до этого восемь лет в составе "нерадзурри" и становившийся чемпионом Италии, подписал с Ан-Насром трехлетний контракт и заработает за этот период около 100 миллионов евро.

Алекс Теллес

Амплуа: защитник

Предыдущий клуб: Манчестер Юнайтед (аренда в Севилье)

Сумма трансфера: 7 млн евро

Контракт: до июня 2025 года

Источник: Getty Images

Еще одним известным новичком Ан-Насра стал бразильский левый защитник Алекс Теллес, пребывавший на контракте в Манчестер Юнайтед.

Минувший сезон 30-летний футболист провел в аренде в Севилье, выиграл с испанской командой Лигу Европы, но на возвращение в МЮ, похоже, рассчитывать не приходилось, поскольку он не входил в дальнейшие планы манкунианцев. Предложение из Саудовской Аравии оказалось своевременным. Бразилец подписал договор на два года с зарплатой около 7 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Секо Фофана

Амплуа: полузащитник

Предыдущий клуб: Ланс

Сумма трансфера: 25 млн евро

Контракт: до июня 2026 года

Больше всего этим летом Ан-Наср пока заплатил за еще одного исполнителя в среднюю линию, подписав 28-летнего ивуарийского полузащитника Секо Фофана за 25 миллионов евро.

Хавбек был ключевым игроком Ланса, помог команде в прошлом сезоне стать вице-чемпионом Франции и завоевать прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а также был включен в символическую сборную Лиги 1. С саудитами ивуариец подписал трехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро за сезон.

Аль-Хиляль (Эр-Рияд)

Рубен Невеш

Амплуа: полузащитник

Предыдущий клуб: Вулверхэмптон

Сумма трансфера: 55 млн евро

Контракт: до июня 2026 года

Самим дорогим трансфером этого лета в Саудовскую Аравию стал переход полузащитника Вулверхэмптона Рубена Невеша, которого за 55 миллионов евро подписал третий призер минувшего чемпионата Аль-Хиляль. Для "волков" же эта сделка стала рекордной продажей в истории клуба.

Сам игрок сборной Португалии не стал ничего выдумывать и скрывать истинные мотивы, почему он в 26-летнем возрасте согласился на переезд на Ближний Восток, несмотря на интерес со стороны европейских грандов. Полузащитник честно заявил, что определяющим стал денежный фактор, поскольку он желает обеспечить своей семье такую жизнь, которую всегда хотел. Правда, финансовые условия его контракта на раскрываются.

Сергей Милинкович-Савич

Амплуа: полузащитник

Предыдущий клуб: Лацио

Сумма трансфера: 40 млн евро

Контракт: до июня 2026 года

Еще одним дорогостоящим трансфером в исполнении Аль-Хиляля и неожиданным для европейского футбола стал переход за 40 миллионов евро полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича.

28-летний лидер римского клуба мог еще выступать на серьезном уровне, но экономический фактор сыграл свою роль. Очевидно, трехлетний контракт с заработной платой 20 миллионов евро за сезон убедил сербского хавбека не оставаться в Европе.

Калиду Кулибали

Амплуа: защитник

Предыдущий клуб: Челси

Сумма трансфера: 23 млн евро

Контракт: до июня 2026 года

Некогда один из лучших центральных защитников мира Калиду Кулибали под конец карьеры также отправился в Саудовскую Аравию, пополнив ряды Аль-Хиляля.

32-летний футболист после перехода из Наполи отыграл всего год за Челси, после чего перебрался в саудовский клуб, заключив контракт с окладом 30 миллионов евро в год. Сенегальский защитник также не стал скрывать, что мотивацией для трансфера стали финансовые условия и мусульманская страна.

Стоит отметить, что чемпионат Саудовской Аравии летом пополнили не только именитые футболисты, но и известные по европейским и мировым меркам тренеры.

Так, Криштиану Роналду поспособствовал, чтобы его Ан-Наср возглавил бывший наставник Шахтера Луиш Каштру. Главным тренером Аль-Хиляля стал Жорже Жезуш, Аль-Фатеха - Славен Билич, а Аль-Иттифака - Стивен Джеррард. Также в Аль-Раеде трудоустроился еще один экс-наставник "горняков" Игор Йовичевич.

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