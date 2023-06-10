Трансферы лета 2023 года: лучшие переходы за неделю

Летнее трансферное окно открылось с наступлением самой теплой поры года. Как это обычно бывает жарко в это время не только на улице, но и на футбольном трансферном рынке.

ISPORT.ua будет держать вас в курсе событий, рассказывая о самых интересных переходах случившихся в межсезонье.

Топ-5 трансферов начала лета

Открытие трансферного окна принесло нам уже немало новостей, а возможно и в принципе самую главную новость всего лета.

Лионель Месси официально объявил свой следующий клуб. Аргентинец будет играть в составе Интер Майами.

Помимо этого, клубную прописку сменил еще один чемпион мира. Алексис Мак Аллистер будет выступать за Ливерпуль.

Не забываем и о действующем обладателе Золотого мяча. Карим Бензема перебрался в аравийский Аль-Иттихад.

Через несколько дней после этого уже экс-клуб француза Реал Мадрид оформил трансфер английского вундеркинда. Речь идет о Джуде Беллингеме, который перешел из Боруссии Дортмунд.

Принципиальный соперник Боруссии в лице Баварии, в свою очередь, наоборот усилил центр поля. Мюнхенцы подписали Конрада Лаймера на правах свободного агента.