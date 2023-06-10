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Трансферы лета 2023 года: лучшие переходы за неделю

ISPORT рассказывает о самых интересных трансферах, случившихся за неделю.
Сегодня, 12:35

Летнее трансферное окно открылось с наступлением самой теплой поры года. Как это обычно бывает жарко в это время не только на улице, но и на футбольном трансферном рынке.

ISPORT.ua будет держать вас в курсе событий, рассказывая о самых интересных переходах случившихся в межсезонье.

Топ-5 трансферов начала лета

Открытие трансферного окна принесло нам уже немало новостей, а возможно и в принципе самую главную новость всего лета.

Лионель Месси официально объявил свой следующий клуб. Аргентинец будет играть в составе Интер Майами.

Помимо этого, клубную прописку сменил еще один чемпион мира. Алексис Мак Аллистер будет выступать за Ливерпуль.

Не забываем и о действующем обладателе Золотого мяча. Карим Бензема перебрался в аравийский Аль-Иттихад. 

Через несколько дней после этого уже экс-клуб француза Реал Мадрид оформил трансфер английского вундеркинда. Речь идет о Джуде Беллингеме, который перешел из Боруссии Дортмунд.

Принципиальный соперник Боруссии в лице Баварии, в свою очередь, наоборот усилил центр поля. Мюнхенцы подписали Конрада Лаймера на правах свободного агента.

  • Лионель Месси (Аргентина, 35) - из ПСЖ в Интер Майами (свободный агент)
  • Алексис Мак Аллистер (Аргентина, 24) - из Брайтона в Ливерпуль (35 млн евро)
  • Карим Бензема (Франция, 35) - из Реала в Аль-Иттихад (свободный агент)
  • Джуд Беллингем (Англия, 19) - из Боруссии Дортмунд в Реал (103 млн евро)
  • Конрад Лаймер (Австрия, 26) - из РБ Лейпциг в Баварию (свободный агент)

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