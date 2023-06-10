Трансферы лета 2023 года: лучшие переходы за неделю
Летнее трансферное окно открылось с наступлением самой теплой поры года. Как это обычно бывает жарко в это время не только на улице, но и на футбольном трансферном рынке.
ISPORT.ua будет держать вас в курсе событий, рассказывая о самых интересных переходах случившихся в межсезонье.
Топ-5 трансферов начала лета
Открытие трансферного окна принесло нам уже немало новостей, а возможно и в принципе самую главную новость всего лета.
Лионель Месси официально объявил свой следующий клуб. Аргентинец будет играть в составе Интер Майами.
Помимо этого, клубную прописку сменил еще один чемпион мира. Алексис Мак Аллистер будет выступать за Ливерпуль.
Не забываем и о действующем обладателе Золотого мяча. Карим Бензема перебрался в аравийский Аль-Иттихад.
Через несколько дней после этого уже экс-клуб француза Реал Мадрид оформил трансфер английского вундеркинда. Речь идет о Джуде Беллингеме, который перешел из Боруссии Дортмунд.
Принципиальный соперник Боруссии в лице Баварии, в свою очередь, наоборот усилил центр поля. Мюнхенцы подписали Конрада Лаймера на правах свободного агента.
- Лионель Месси (Аргентина, 35) - из ПСЖ в Интер Майами (свободный агент)
- Алексис Мак Аллистер (Аргентина, 24) - из Брайтона в Ливерпуль (35 млн евро)
- Карим Бензема (Франция, 35) - из Реала в Аль-Иттихад (свободный агент)
- Джуд Беллингем (Англия, 19) - из Боруссии Дортмунд в Реал (103 млн евро)
- Конрад Лаймер (Австрия, 26) - из РБ Лейпциг в Баварию (свободный агент)