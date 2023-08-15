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Неймар получит ошеломляющие бонусы при переходе в Аль-Хиляль

Бразилец определенно станет обладателем невероятных привилегий.
Сегодня, 18:26
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Европейская карьера Неймара подходит к завершению. Вместо игры за одну из команд ТОП-5 чемпионатов Европы 31-летний бразилец согласился на переход в Аль-Хиляль.

При переезде в Саудовскую Аравию, где уровень футбола в несколько раз ниже, вингер получит от Аль-Хиляля огромный пакет бонусов.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Foot Mercato, Неймар получит:

  • частный самолет в свое распоряжение;
  • огромный дом с персоналом;
  • 80 тысяч евро за каждую победу Аль-Хиляля;
  • 500 тысяч евро за каждую публикацию или сторис в социальных сетях, которые будут рекламировать и продвигать Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что перед соглашением с Аль-Хилялем агент Неймара пытался устроить своего клиента в один из пяти топовых клубов Европы.

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