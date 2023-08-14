Неймар перед трансфером в Аль-Хиляль предлагал подписать себя разным топ-клубам
Бразилец пытался остаться в Европе.
Нападающий ПСЖ Неймар хотел продолжить карьеру в топовом клубе. Об этом сообщает издание The Independent.
Бразилец обращался почти к каждому гранду с просьбой подписать его. Речь идет о Манчестер Юнайтед, Баварии, Реале, Челси и Манчестер Сити.
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В итоге, все команды, кроме Барселоны, отказались. Для переходе в стан каталонцев, им необходимо было решить ряд финансовых вопросов, но Неймар не захотел ждать.
В итоге, 31-летний игрок договорился о переходе в Аль-Хиляль, где будет получать 150 млн евро в год.
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