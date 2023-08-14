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Санта-Барбара в ПСЖ: Неймар подтвердил попытку Мбаппе убрать его из состава

Бразилец подлил масло в огонь.
Сегодня, 18:22
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В СМИ попали слухи о конфликте между Неймаром и Килианом Мбаппе.

Звездные игроки ПСЖ не могут поделить между собой звездный статус, ввиду чего француз решил просить о помощи со стороны руководства. Об этом сообщает L’Equipe.

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"Прошлым летом Килиан Мбаппе дал понять ПСЖ, что он и Неймар не должны быть вместе в составе. По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в Аль-Хилаль, Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным", - говорится заявлении источника.

Позднее данную новость Неймар лайкнул в соцсетях, косвенно подтвердил данную информацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Килиан Мбаппе

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