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Неймар присоединится к Аль-Хилялю - Фабрицио Романо

Бразилец отправится в Саудовскую Аравию в течение недели.
Сегодня, 15:58
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар уже прошел медосмотр в Аль-Хиляле и вскоре полноценно присоединится к клубу, пишет Фабрицио Романо.

В течение последних дней клубы вели переговоры и решали юридические вопросы, и теперь переход бразильца подтвержден.

Неймар подпишет двухлетний контракт с саудовским клубом и получит десятый номер. Сделка должна быть окончательно закрыта в течение недели.

ПСЖ получит за переход бразильца 100 млн евро.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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