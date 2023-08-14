Челси согласовал трансфер игрока Брайтона за рекордную сумму для АПЛ

Полузащитник Брайтона Мойсес Кайседо близок к переходу в Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, лондонский клуб окончательно договорились о трансфере 21-летнего игрока за 115 миллионов фунтов.

Читай также: Челси с Мудриком сыграл вничью против Ливерпуля

Кроме того, Брайтон получит процент от перепродажи эквадорца.

Кайседо подпишет контракт до 2031 года с опцией продления до 2032 года.

Отметим, что трансфер футболиста станет самым крупным за всю историю внутренних переходов в АПЛ. Ранее этот рекорд удерживал Деклан Райс (в Арсенал из Вест Хэма за 100+5 млн фунтов).

Ранее сообщалось, что Челси определился, кем заменит Кепу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!