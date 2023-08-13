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Мудрик - в запасе на матч против Ливерпуля

Украинец начнет поединок на скамейке.
Сегодня, 17:40
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках первого тура чемпионата Англии состоится центральный поединок, где встречатся Ливерпуль и Челси.

Наставник Челси Маурисио Почеттино в своем дебютном матче во главе "синих" оставил на лавке украинца Михаила Мудрика. У футболиста будет возможность усилить игру со скамейки.

Что касается Ливерпуля, то у них в старте выйдет два, пока, единственных новичка команды, а именно Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер.

Отметим, что матч между Челси и Ливерпулем состоится сегодня, 13 августа, в 18:30 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Михаил Мудрик

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