Челси определился, кем заменит Кепу

Лондонский Челси нашел замену ушедшему Кепе, пишет The Guardian.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский голкипер присоединится к мадридскому Реалу в качестве аренды.

Ранее лондонцы уже продали Менди и купили на его место Санчеса, а теперь "синим" нужно заменить и второго вратаря.

Основным вариантом клуб считает голкипера Ниццы Каспера Шмейхеля. Французский клуб готов продать датчанина, однако им интересуются и другие клубы.

Напомним, ранее лондонский Арсенал начал сезон с победы над Ноттингемом.

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