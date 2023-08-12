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Реал подпишет Кепу

Полноценного шанса у Лунина, похоже, не будет.
Сегодня, 21:00
Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага

Мадридский Реал усилит вратарскую линию в связи с травмой Тибо Куртуа.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" подпишут Кепу Аррисабалагу из Челси. Трансфер будет оформлен на правах аренды без права выкупа.

Стоит отметить, что Кепа после интереса от Реала отказался переходить в Баварию на полноценной основе.

Вероятно, это значит, что украинец Андрей Лунин так и не получит шанс в качестве основного вратаря на длительной дистанции, но в сегодняшнем матче против Атлетика голкипер выйдет с первых минут.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

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