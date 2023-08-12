Лунин в стартовом составе Реал на матч против Атлетика

В субботу, 12 августа, мадридский Реал начнет новый сезон Ла Лиги с поединка против Атлетика.

Напомним, что основной кипер "сливочных" Тибо Куртуа получил тяжелую травму. А значит свой шанс получил Андрей Лунин.

Украинский голкипер за неимением других опций попалв стартовый состав Реала на предстоящую встречу. Это его последний шанс убедить Анчелотти.

В целом, сегодня украинцы в Испании феерят, Довбик с Цыганковым спасли Жирону, может, и у Лунина сегодня пойдет игра.

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