Лунин в стартовом составе Реал на матч против Атлетика
Отличный шанс для украинца.
В субботу, 12 августа, мадридский Реал начнет новый сезон Ла Лиги с поединка против Атлетика.
Напомним, что основной кипер "сливочных" Тибо Куртуа получил тяжелую травму. А значит свой шанс получил Андрей Лунин.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2023
🆚 @AthleticClub #AthleticRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/cGEnByHcPt
Украинский голкипер за неимением других опций попалв стартовый состав Реала на предстоящую встречу. Это его последний шанс убедить Анчелотти.
В целом, сегодня украинцы в Испании феерят, Довбик с Цыганковым спасли Жирону, может, и у Лунина сегодня пойдет игра.
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