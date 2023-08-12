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Реал Сосьедад - Жирона: результат матча

Артем Довбик забил в дебютном официальном поединке.
Сегодня, 20:08
Реал Сосьедад - Жирона / Getty Images
Реал Сосьедад - Жирона / Getty Images

В субботу, 12 августа, Жирона отправилась в гости к Сосьедаду в рамках 1-го тура Ла Лиги.

Виктор Цыганков начал встречу с первых минут, однако хозяева обидели Жирону быстрым голом. Такефуса Кубо открыл счет красивым нижним ударом.

Вскоре Сосьедад получил еще и право на пенальти, однако после ВАР арбитр изменил свое решение. Еще до перерыва у обоих команд были шансы, но счет не изменился.

Во втором тайме команды играли менее остро до момента дебюта Артема Довбика. Украинский форвард вышел на 64-й минуте, а уже на 72-й замкнул головой долгий навес Цыганкова. Украинский дубль спасает одно очко для Жироны.

Статистика матча чемпионата Испании Реал Сосьедад - Жирона

Реал Сосьедад - Жирона 1:1

Голы: Кубо, 5 - Довбик, 72

xG: 0.60 - 1.17
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 2 - 1
Атаки: 104 - 88

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре (Сола, 74), Ле Норман, Субельдия, Муньос - Мендес, Субименди, Турриентес (Оласагасти, 80) - Кубо (Чо, 74), Ойарсабаль (Садик, 74), Фернандес (Барренечеа, 59).

Жирона: Гассанига - Мартинес (Эспиноса, 90), Блинд, Давид Лопес - Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Торре, 64), Алеиш Гарсия, Эррера (Мартин, 86), Савио (Фернандес, 64) - Цыганков, Стуани (Довбик, 64).

Предупреждения: Ле Норман, 45+3, Оласагасти, 85, Садик, 90+1 - Мартинес, 9, Стуани, 45+3, Гутьеррес, 79, лопес, 90+1, Гассанига, 90+2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона артем довбик

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