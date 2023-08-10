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Шанс для Лунина: Куртуа выбыл на долгий срок

Бельгиец порвал крестообразную связку колена.
Сегодня, 15:15
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

У мадридского Реала появились неожиданные проблемы перед стартом сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, Тибо Куртуа порвал крестообразную связку левого колена. Данная травма является достаточно серьезной и, вероятно, Тибо пропустит большую часть сезона

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В ближайшее время Куртуа перенесет хирургическое вмешательство, после которого последует длительное восстановление.

Отметим, что сейчас вторым вариантом на позицию вратаря для Реала является украинец Андрей Лунин, но не исключено, что из-за такой серьезной травмы  основного голкипера руководство клуба решит выйти на трансферный рынок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Тибо Куртуа Андрей Лунин

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