Звездный новичок Реала удивил своей скромностью

Джуд Беллингем необычным для своего статуса способом добирается на тренировки.

Хавбек Реала Джуд Беллингем умеет удивлять не только своей игрой на поле, но и вне его.

Англичанин оказался весьма скромным парнем, который, вероятно, в свои 19 лет пока не приобретал собственную машину.

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Таким образом, футболист в отличии от своих партнеров по команде добирается на тренировки на такси, что удалось выяснить общественности.

Отметим, что на этих выходных Джуд может дебютировать за "сливочных" в официальном матче. Реал сыграет с Атлетиком Бильбао в воскресенье, 12 августа, в 22:30 по Киеву.

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