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Сосредоточился на футболе: Защитник Реала порвал с горячей блогершей

Милитао вновь стал холостяком.
Сегодня, 16:52
Эдер Милитао / Getty Images
Эдер Милитао / Getty Images

Защитник Реала Эдер Милитао расстался со своей новой девушкой. Об этом сообщает издание As.

Бразилец и его возлюбленная Кассия Лоуренсу удалили со своих страниц в соцсетях все совместные фотографии. Их отношения подошли к концу.

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Отметим, пара вместе была всего четыре месяца. Впервые на публике тикток блогерша Лоуренсу объявила об отношениях с Милитао во время матча против Альмерии.

Напомним, у бразильского футболиста остался ребенок от прошлых отношений с Каролиной Лимой, с которой от разошелся спустя пару дней после родов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдер Милитао

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