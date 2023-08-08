Сосредоточился на футболе: Защитник Реала порвал с горячей блогершей
Милитао вновь стал холостяком.
Защитник Реала Эдер Милитао расстался со своей новой девушкой. Об этом сообщает издание As.
Бразилец и его возлюбленная Кассия Лоуренсу удалили со своих страниц в соцсетях все совместные фотографии. Их отношения подошли к концу.
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Отметим, пара вместе была всего четыре месяца. Впервые на публике тикток блогерша Лоуренсу объявила об отношениях с Милитао во время матча против Альмерии.
Напомним, у бразильского футболиста остался ребенок от прошлых отношений с Каролиной Лимой, с которой от разошелся спустя пару дней после родов.
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