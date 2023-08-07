Винисиус приобрел кулон, посвященный Роналду

Он выполнен в виде семерки.

Винисиус Жуниор стал обладателем уникального кулона, который посвящен его бывшему партнеру Криштиану Роналду.

Кулон выполнен в виде семерки, а на обратной стороны силуэты Роналду и его классического празднования.

"Новый кулон для Винисиуса в честь легенды – Криштиану", – написал ювелир Лео Кусро.

Кусро - знаменитый в спортивном мире ювелир, который делает уникальные украшения для игроков. Он работал с Милитао, Бензема, Дэвисом и другими.

Ранее, напомним, стало известно, что ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики.

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