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ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики

Парижане все-таки обойдут ФФП.
Вчера, 23:43
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

ПСЖ наконец согласовал трансфер Гонсалу Рамуша из Бенфики, пишет Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что парижане намерены взять форварда в аренду с обязательным выкупом, чтобы обойти ФФП. Так они и сделали.

Инсайдер утверждает, что клубы усно договорились о годовой аренды с обязательным выкупом за 65 млн евро. Также предусмотрены 15 млн в виде различных бонусов.

В данный момент клубы занимаются подготовкой документов. В идеале форвард должен пройти медосмотр уже на будущей неделе.

Интересно, что некоторые издание утверждают, что опция выкупа будет необязательной, однако будет состоять из таких условий, которые легко выполнить.

Ранее, напомним, лондонский Арсенал стал обладателем Суперкубка Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Гонсалу Рамуш

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