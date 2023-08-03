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ПСЖ хочет арендовать форварда Бенфики, чтобы обойти ФФП

А вот "орлам" такой план не по душе.
Сегодня, 18:00
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

ПСЖ намерен попытаться оформить аренду Гонсалу Рамуша, пишет Педру Сепульведа.

Напомним, ранее парижане согласовали с нападающим условия личного контракта, однако все еще не смогли договориться с Бенфикой.

"Орлы" просят за Гонсалу 80 млн евро, однако ПСЖ хочет предложить аренду с обязательством выкупа за 65+15 млн евро.

Дело в том, что благодаря такой сделке парижане обойдут правила ФФП. Однако на такие условия не согласна Бенфика. Клуб хотел бы продать Рамуша сразу, а теперь начинает сомневаться.

Напомним, до конца текущей недели парижский клуб намерен завершить два трансфера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бенфика Лиссабон Гонсалу Рамуш

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