ПСЖ намерен до конца недели оформить сразу два трансфера

ПСЖ близок к подписанию вингера Барселоны Усмана Дембеле и форварда Бенфики Гонсалу Рамуша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В течение пары дней парижский клуб оформить сразу два перехода. До конца недели чемпионы Франции точно оформят оба трансфера.

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Сделка с Дембеле уже согласована, а вот с Рамушем еще предстоит провести переговоры, чтобы уладить детали личного контракта.

Отметим, переход француза обойдется ПСЖ в 50 млн евро, а португальца - в 70 млн.

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