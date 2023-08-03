iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок ПСЖ и Тоттенхэма спустя десять лет вернулся в Сан-Пауло

Лукас Моура подписал контракт с клубом, в котором начинал профессиональную карьеру.
Сегодня, 09:55
Лукас Моура / saopaulofc.net
Лукас Моура / saopaulofc.net

Бывший игрок ПСЖ и Тоттенхэма Лукас Моура после десяти лет выступлений в Европе вернулся в Бразилию.

30-летний бразильский вингер пополнил состав Сан-Пауло, в котором в свое время начинал профессиональную карьеру.

Как сообщает пресс-служба клуба, Моура подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до 31 декабря 2023 года.

Читай также: Трансферы лета 2023 года: Марез, Чуквуезе и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели

Игрок присоединился к своему бывшему клубу в статусе свободного агента после истечения срока действия договора с Тоттенхэмом.

Напомним, что Моура в 2013 году перешел из Сан-Пауло в ПСЖ, а с 2018 года выступал за Тоттенхэм. В минувшем сезоне бразилец провел в составе лондонской команды во всех турнирах 23 матча, отличившись четырьмя голами.

Напомним, ранее Сан-Пауло объявил о подписании бывшего полузащитника Реала Хамеса Родригеса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы тоттенхэм сан-пауло ПСЖ Лукас Моура

Статьи по теме

ПСЖ нашел замену Мбаппе ПСЖ нашел замену Мбаппе
ПСЖ снизил цену на Верратти ПСЖ снизил цену на Верратти
Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма
Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Дубль Месси и действия Кривцова: обзор матча Интер Майами - Орландо
Дубль Месси и действия Кривцова: обзор матча Интер Майами - Орландо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол11:10
Дила - Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига конференций10:48
"Во второй игре все начинается сначала": Скрипник - об ответном матче с Дилой
Лига конференций10:45
Дила - Ворскла: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Европа10:25
Зинченко устроил красочную вечеринку для дочери в день рождения
Другие страны09:55
Экс-игрок ПСЖ и Тоттенхэма спустя десять лет вернулся в Сан-Пауло
Европа09:42
Мудрик помог Челси избежать поражения в матче с Боруссией Дортмунд
Другие страны09:15
Месси отреагировал на дубль в матче против Орландо
Украина08:54
УПЛ: Шахтер сыграл вничью с Вересом и другие матчи второго тура
Бокс08:40
Стивенсон оригинально обратился к Ломаченко по поводу боя
Другие страны08:18
Дубль Месси и действия Кривцова: обзор матча Интер Майами - Орландо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK