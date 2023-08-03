Экс-игрок ПСЖ и Тоттенхэма спустя десять лет вернулся в Сан-Пауло

Лукас Моура подписал контракт с клубом, в котором начинал профессиональную карьеру.

Бывший игрок ПСЖ и Тоттенхэма Лукас Моура после десяти лет выступлений в Европе вернулся в Бразилию.

30-летний бразильский вингер пополнил состав Сан-Пауло, в котором в свое время начинал профессиональную карьеру.

Как сообщает пресс-служба клуба, Моура подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до 31 декабря 2023 года.

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Игрок присоединился к своему бывшему клубу в статусе свободного агента после истечения срока действия договора с Тоттенхэмом.

Напомним, что Моура в 2013 году перешел из Сан-Пауло в ПСЖ, а с 2018 года выступал за Тоттенхэм. В минувшем сезоне бразилец провел в составе лондонской команды во всех турнирах 23 матча, отличившись четырьмя голами.

Напомним, ранее Сан-Пауло объявил о подписании бывшего полузащитника Реала Хамеса Родригеса.

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