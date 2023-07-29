Экс-игрок Реала перешел в клуб из чемпионата Бразилии

Бывший игрок Баварии и Реала Хамес Родригес нашел для себя новую команду.

Как сообщает пресс-служба Сан-Паулу, игрок перебрался в их клуб. Трансфер случился на правах свободного агента.

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Отметим, что футболист подписал контракт на два года. Финансовые детали соглашения между сторонами остаются неизвестными

Для колумбийца Сан-Паулу станет десятым клубом в карьере. До этого он выступал, к примеру, за Порту, Олимпиакос и Ар-Раян.

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