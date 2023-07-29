Вундеркинд Реала пропустит предсезонное турне
Арда Гюлер все еще не выходил на поле в футболке "сливочных".
Новичок мадридского Реала Арда Гюлер пропустит предсезонное турне команды.
"Турецкий Месси" получил травму мениска во время тренировки, Гюлер уже не сыграет за "сливочных" в этом турне.
18-летний турок был отправлен обратно в Мадрид, где он начнет процесс лечения. Сколько пропустит Арда пока не сообщается.
Напомним, что турецкий вундеркинд присоединился к Реалу этим летом за 20 млн евро.
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