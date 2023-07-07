Реал презентовал в качестве новичка "нового Месси"

Мадридский Реал провел презентацию турецкого вундеркинда Арды Гюлера.

Хавбек прошел медобследование и определился с игровым номером. Выступать он будет под №24.

Напомним, что трансфер обошелся "сливочным" более, чем в 20 млн евро. Контракт с игроком подписан до 2029 года.

18-летнего Гюлера уже успели окрестить "новым Месси" из-за схожести в стиле игры и габаритах с легендарным аргентинцем.