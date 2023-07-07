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Реал презентовал в качестве новичка "нового Месси"

Арда Гюлер официально перебрался в стан мадридцев.
Сегодня, 13:20
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Мадридский Реал провел презентацию турецкого вундеркинда Арды Гюлера.

Хавбек прошел медобследование и определился с игровым номером. Выступать он будет под №24.

Напомним, что трансфер обошелся "сливочным" более, чем в 20 млн евро. Контракт с игроком подписан до 2029 года.

18-летнего Гюлера уже успели окрестить "новым Месси" из-за схожести в стиле игры и габаритах с легендарным аргентинцем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Арда Гюлер

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