Реал презентовал в качестве новичка "нового Месси"
Арда Гюлер официально перебрался в стан мадридцев.
Мадридский Реал провел презентацию турецкого вундеркинда Арды Гюлера.
Хавбек прошел медобследование и определился с игровым номером. Выступать он будет под №24.
👕 @10ardaguler 👕#WelcomeArda pic.twitter.com/7erUFtinY3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 7, 2023
Напомним, что трансфер обошелся "сливочным" более, чем в 20 млн евро. Контракт с игроком подписан до 2029 года.
18-летнего Гюлера уже успели окрестить "новым Месси" из-за схожести в стиле игры и габаритах с легендарным аргентинцем.