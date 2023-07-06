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Реал объявил о подписании "нового Месси"

Турецкий вундеркинд заключил с мадридским клубом долгосрочный контракт.
Сегодня, 16:24
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Фенербахче Арды Гюлера.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", 18-летний турецкий вундеркинд заключил долгосрочный контракт, рассчитанный на шесть сезонов - до лета 2029 года.

Официальная презентация новичка состоится в пятницу, 7 июля.

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По информации СМИ, сумма трансфера "нового Месси", борьбу за которого мадридцы выиграли у других европейских грандов, составила 20 миллионов евро без учета различных бонусов.

Отметим, что в минувшем сезоне Гюлер принял участие в 35 матчах в составе Фенербахче во всех турнирах, отличившись шесть голами и семью результативными передачами. Вместе со стамбульской командой полузащитник стал обладателем Кубка Турции.

Ранее сообщалось, что Реал подготовил 200 млн евро на трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

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