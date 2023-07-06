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Официально: ПСЖ приобрел полузащитника мадридского Реала

Маркj Асенсио стал игроком парижан.
Сегодня, 15:11
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Официальный сайт ПСЖ сообщил о том, что клуб подписал контракт с испанским вингером Марко Асенсио.

Футболист, долгое время выступавший в мадридском Реале, с которым выиграл четыре розыгрыша Лиги чемпионов, перебрался в Париж на правах свободного агента.

Это привилегия для меня, быть частью такого большого клуба, как ПСЖ. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым товарищам по команде и работать с ними для достижения больших целей

Соглашение с парижанами Асенсио заключил на три сезона до лета 2026 года. Напомним, что этим летом Асенсио стал победителем Лиги наций вместе со сборной Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ПСЖ

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