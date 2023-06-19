Хорватия - Испания 0:0 (по пен. 4:5): обзор матча и результат игры 18.06.2023

Испанцы стали третьими триумфаторами в истории данного турнира после Португалии и Франции.

В воскресенье, 18 июня, в Роттердаме в рамках финала Лиги наций состоялся матч между сборными Хорватии и Испании.

Обе команды на своем пути прошли серьезных оппонентов: хорваты в дополнительное время дожали Нидерланды (4:2), а испанцы на последних минутах основного времени вырвали победу у Италии (2:1).

Последний раз эти команды встречались в рамках 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года. Тогда встреча получилась сверхрезультативной: после 90 минут был зафиксирован счет 3:3, а в экстратаймах "фурия роха" отгрузила сопернику еще два гола, пройдя в четвертьфинал.

Поэтому у команды Златко Далича была отличная мотивация, чтобы отомстить обидчику.

Однако в отличие от матча за третье место, в котором было место голам и накалу страстей, в этом матче не хватало главного - мяча в сетке.

За все 90 минут плюс то, что добавил главный арбитр встречи, команды так и не смогли определить победителя, нанеся всего четыре удара в створ на двоих.

К сожалению, ни в основное время, ни даже в дополнительное болельщики так и не стали свидетелями взятия чьих-либо ворот. А потому триумфатор определялся в серии послематчевых пенальти.

По жребию хорваты били первыми. Никола Влашич без проблем переиграл Унаи Симона, задав тон всей серии.

В ответной паре Доминик Ливакович без шансов уступил Хоселу. Далее Брозович, Родри, Модрич и Мерино пробили безошибочно, чего не скажешь о Майере, чей удар был отбит ногой.

Асенсио своим ударом вывел Испанию вперед, а потому следующий промах мог стать решающим. Но Перишич совладал с нервами и развел вратаря и мяч по разным углам.

На последний пятый удар у испанцев пошел Ляпорт - и защитник Манчестер Сити поцелил в перекладину. Теперь все шло до промаха. И сразу же Симон взял второй удар, на этот раз в исполнении Петковича.

Карвахаль в свою очередь пробил по центру, подарив своей команде победу.

Таким образом Испания стала третьим победителем Лиги наций после успехов Португалии и Франции.

Статистика матча Хорватия - Испания финала Лиги наций

Хорватия - Испания 0:0 (по пен. 4:5)

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 12 - 21

Удары в створ: 5 - 1

Фолы: 11 - 18

Ожидаемые голы (xG): 0.8 - 1.64

Хорватия: Ливакович - Юранович (Станишич, 112), Шутало, Эрлич, Перишич - Модрич, Брозович, Ковачич - Пашалич (Петкович, 61), Крамарич (Майер, 90+1), Иванушец (Влашич, 78).

Испания: Симон - Навас (Карвахаль, 97), Ле Норман (Начо, 78), Ляпорт, Альба - Родри, Руис (Мерино, 78), Асенсио, Гави (Ольмо, 87), Пино (Фати, 66) - Мората (Хочелу, 66).

Предупреждения: Петкович - Гави, Начо, Родри.