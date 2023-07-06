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Деньги есть: Реал подготовил 200 млн на трансфер Мбаппе

Мадридский клуб готов осуществить дорогостоящий переход.
Сегодня, 13:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Реал готов сделать предложение ПСЖ по нападающему Килиану Мбаппе. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Журналист Хосеп Педрерол поделился инсайдами касаемо возможного перехода француза в стан "сливочных".

"Я могу эксклюзивно раскрыть план Реала. Они дождутся момента, когда Килиан Мбаппе снова скажет ПСЖ, что не продлит контракт. Они не будут вести переговоры с ПСЖ. Когда мать Мбаппе подтвердит, что контракт не будет продлен, Реал возьмет на себя роль "спасителя".

Читай также: Осталось немного подождать: Мбаппе может в конце июля получить баснословные деньги от ПСЖ

На данный момент 200 млн евро уже готовы", – говорится в заявлении инсайдера.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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