Деньги есть: Реал подготовил 200 млн на трансфер Мбаппе
Мадридский клуб готов осуществить дорогостоящий переход.
Реал готов сделать предложение ПСЖ по нападающему Килиану Мбаппе. Об этом сообщает El Chiringuito TV.
Журналист Хосеп Педрерол поделился инсайдами касаемо возможного перехода француза в стан "сливочных".
"Я могу эксклюзивно раскрыть план Реала. Они дождутся момента, когда Килиан Мбаппе снова скажет ПСЖ, что не продлит контракт. Они не будут вести переговоры с ПСЖ. Когда мать Мбаппе подтвердит, что контракт не будет продлен, Реал возьмет на себя роль "спасителя".
Читай также: Осталось немного подождать: Мбаппе может в конце июля получить баснословные деньги от ПСЖ
На данный момент 200 млн евро уже готовы", – говорится в заявлении инсайдера.
В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.