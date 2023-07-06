Осталось немного подождать: Мбаппе может в конце июля получить баснословные деньги от ПСЖ
Французу выплатят солидную сумму за лояльность.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может в ближайшее время получить немалую сумму от клуба. Об этом сообщает RMC Sport.
Парижане обязаны будут выплатить футболисту часть бонуса за лояльность, если будет числиться в рядах команды в конце июля.
Сумма первой части бонуса за лояльность составляет 40 млн евро. До конца июля Мбаппе получит эти деньги, если будет игроком парижан к тому моменту.
В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.