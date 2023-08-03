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ПСЖ нашел замену Мбаппе

С португальским форвардом согласовали условия контракта.
Сегодня, 00:55
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

ПСЖ, похоже, определился с заменой Килиану Мбаппе, уход которого из клуба лишь вопрос времени.

Как сообщают французские СМИ, парижане согласовали условия контракта с нападающим Бенфики Гонсалу Рамушем. Детали контракта неизвестны.

Отмечается, что лиссабонцы установили ценник на своего лидера. "Орлы" хотят получить за форварда 80 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Бенфика готовится сделает первое предложение по Трубину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Гонсалу Рамуш

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