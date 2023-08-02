Португальский гранд готовится сделать предложение по Трубину

Португальская Бенфика всерьез готова включиться в борьбу за Анатолия Трубина.

Как сообщает Фабрицио Романо, "орлы" в ближайшее время вступят в переговоры с Шахтером. При этои детали предложения лиссабонцев не сообщаются.

Также Романо отмечает, что Интер все еще хотел бы приобрести Трубина и украинский голкипер продолжает находиться в шорт-листе "нерадзурри".

Напомним, ранее сообщалось, что Бенфику не устраивает сумма, которую Шахтер хочет за Анатолия.

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