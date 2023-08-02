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Еще один европейский клуб попробует подписать Трубина

Однако и Бенфика не готова удовлетворить аппетиты Шахтера.
Сегодня, 12:54
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Португальская Бенфика рассматривает вариант с подписанием Анатолия Трубина, утверждает A Bola.

После трансфера Давида Нереша отношения между португальским и украинским клубом довольно близкие, однако конкуренция за кипера все равно высока.

Напомним, в данный момент Анатолий либо перейдет в Интер свободным агентом через год, либо "нерадзурри" просто подпишут Лунина.

К тому же, Бенфика, как и Интер, не готова платить "горнякам" всю требуемую сумму, то есть около 20 млн евро.

Также напомним, что ранее Роман Безус выразил желание играть за сборную Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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