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Безус изъявил желание вернуться в сборную Украины

Футболист высказался по поводу своего феерического выступления в Лиге конференций.
Сегодня, 09:26
Роман Безус / Getty Images
Роман Безус / Getty Images

Полузащитник Омонии Роман Безус поделился мнением по поводу возможного возвращения в национальную сборную Украины.

По словам украинского футболиста, у него есть такие амбиции, но реализовать их трудно.

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"Я не летаю где-то в небесах от этого хет-трика, а уже знаю что футбол - это "сегодня ты забил и все носят тебя на руках, уделяют много внимания, а завтра ты плохо сыграешь и все будут топтать тебя в землю". Ну, не все, а многие будут отворачиваться.

Поэтому я к этому отношусь нормально. Сейчас много хорошей молодежи, которая демонстрирует хороший футбол. Это если тренерам что-то надо будет, что кого-то не будет или еще что-то, то видимо только тогда будет небольшой шанс, но я считаю, что ребята показывают очень хороший футбол.

Амбиции всегда присутствуют, пока занимаюсь этим делом, люблю его, но с холодной головой понимаю, что вернуться в сборную будет очень трудно", - рассказал Безус в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, в период с 2011 по 2021 год Роман провел за сборную Украины 24 матча, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что Миколенко назвал причину того, почему Цыганков покинул Динамо.

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