Миколенко назвал причину того, почему Цыганков покинул Динамо

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко высказался по поводу перехода Виктора Цыганкова в Жирону.

По словам футболиста сборной Украины, его соотечественника перестали ценить в киевской команде.

Читай также: Миколенко: Лэмпард говорил мне: "Ты топовый игрок, мало кто здесь так играет"

"Жирона его не открыла, он просто топ-игрок. Витя показывает такую же стабильную игру, как и у Динамо. Просто проблема в том, что у Динамо, например, когда Витя забивал 15 мячей, а в следующем 14 – все говорят: "Цыганков стух". Это перестали ценить просто", – рассказал Миколенко в интервью SportArena.

Напомним, Цыганков перебрался в Динамо в испанский клуб в январе 2023 года. За это время он провел 19 игр, в которых забил три гола и выполнил шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Эвертон подпишет конкурента для Миколенко.