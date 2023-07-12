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Миколенко назвал причину того, почему Цыганков покинул Динамо

Звездный игрок отметил давление со стороны общества.
Сегодня, 08:10
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко высказался по поводу перехода Виктора Цыганкова в Жирону.

По словам футболиста сборной Украины, его соотечественника перестали ценить в киевской команде.

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"Жирона его не открыла, он просто топ-игрок. Витя показывает такую же стабильную игру, как и у Динамо. Просто проблема в том, что у Динамо, например, когда Витя забивал 15 мячей, а в следующем 14 – все говорят: "Цыганков стух". Это перестали ценить просто", – рассказал Миколенко в интервью  SportArena.

Напомним, Цыганков перебрался в Динамо в испанский клуб в январе 2023 года. За это время он провел 19 игр, в которых забил три гола и выполнил шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Эвертон подпишет конкурента для Миколенко.


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