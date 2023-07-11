Миколенко: Лэмпард говорил мне: "Ты топовый игрок, мало кто здесь так играет"

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко высказался о работе под руководством Фрэнка Лэмпарда и Рафаэля Бенитеса.

По словам украинца, про испанца он не может вспомнить ничего, а вот англичанин неплохо помог ему.

"Я не могу говорить какие они тренеры. С Бенитесом я работал 10 дней, из которых я 10 дней не понимал, где нахожусь, а с Лэмпардом я работал почти год. Он хороший человек, который дал мне шанс в Эвертоне именно играть - не так, что один матч играешь, второй - нет.

Был момент, когда у всех были матчи сборных, а у нас не было из-за переноса. Лэмпард вызвал меня в кабинет, показал мою нарезку хороших моментов из Лиги чемпионов - против Баварии, Барселоны, из матчей за сборную.

Фрэнк сказал мне: "Смотри, ты толковый игрок. Мало кто в Эвертоне играл на таком уровне. Ты топовый игрок, тебе просто надо немного расслабиться".

И следующий матч я играю в стартовом составе, и после этого все игры того сезона провел в основе. Наверное, Лэмпард дал мне уверенность, - заявил футболист.

Напомним, ранее Миколенко рассказал о разнице между фанатами в Англии и Украине.