Миколенко: В Украине после плохой игры у тебя сотни плохих сообщений в директе. В Англии этого не замечал

Защитник Эвертона поделился мыслями о разнице фанатской культуры в нашей стране и на Туманном Альбионе.

Защитник мерсисайдского Эвертона Виталий Миколенко высказался о разнице между болельщиками в Украине и Англии.

По словам Миколенко, украинские фанаты более строги к своим любимцам.

"Знаете, как у нас, когда сыграешь плохую игру за Динамо или сборную Украины, у тебя в директе сто плохих сообщений. В Англии я такого не замечал. Да, были плохие сообщения и комментарии, но, не знаю - или я уже легче стал это переносить, или перестал обращать внимание.

У них есть такое, что или очень любят, или очень не любят. Но у меня, слава Богу, такого не было.

Сейчас я не очень смотрю именно футбольные украинские СМИ, потому что много вырвано из контекста. "Написали комментарии о Миколенко, Мудрике или Зинченко после игры", "Убили игрока, как он оправится после этого?" - в Англии такого нет, что "убивают" очень сильно прям все", - заявил игрок.

Также Виталий поделился милой историей, которая связана с болельщицей "ирисок".

"Начали писать, что мы вылетаем, но одна женщина написала: "Не переживай, спасибо, что ты после игры пошел похлопал трибунам. Для меня это было ценно, потому что мы остались до конца матча, а ты один из немногих, кто подошел и просто похлопал".

Люди ценят, когда мы плохо сыграли и проиграли, но я даю людям уважение, а люди меня благодарят, - сказал футболист в интервью SportArena.

Напомним, ранее сообщалось, что Миколенко не полетел на предсезонный сбор с Эвертоном.