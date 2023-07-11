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Эвертон подпишет конкурента для Миколенко

Эшли Янг станет игроком "ирисок".
Сегодня, 09:43
Эшли Янг / Getty Images
Эшли Янг / Getty Images

Английский Эвертон усилит линию защиты, подписав конкурента для Виталия Миколенко.

Как сообщает Фабрицио Романо, "ириски" подпишут контракт с 38-летним защитником Эшли Янгом. Договоренность между клубом и игроком будет подписана на короткий срок.

Отметим, что Янг перебирается в стан мерсисайдцев на правах свободного агента после того, как у него истекло соглашение с Астон Виллой.

В составе своей прошлой команды Эшли провел 29 игр в минувшем сезоне чемпионата Англии, забив один гол.

Напомним, ранее сообщалось, что Миколенко не полетел на предсезонные сборы с Эвертоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Астон Вилла Эшли Янг Виталий Миколенко

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