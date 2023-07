Эвертон подпишет конкурента для Миколенко

Английский Эвертон усилит линию защиты, подписав конкурента для Виталия Миколенко.

Как сообщает Фабрицио Романо, "ириски" подпишут контракт с 38-летним защитником Эшли Янгом. Договоренность между клубом и игроком будет подписана на короткий срок.

Ashley Young medical will take place later today; he will sign the contract right after as new Everton player on a free transfer. 🔵 #EFC



Here we go, confirmed ✔️ pic.twitter.com/Y1cx8zM9Dn