Эвертон подпишет конкурента для Миколенко

Английский Эвертон усилит линию защиты, подписав конкурента для Виталия Миколенко.

Как сообщает Фабрицио Романо, "ириски" подпишут контракт с 38-летним защитником Эшли Янгом. Договоренность между клубом и игроком будет подписана на короткий срок.

Ashley Young medical will take place later today; he will sign the contract right after as new Everton player on a free transfer. 🔵 #EFC



Here we go, confirmed ✔️ pic.twitter.com/Y1cx8zM9Dn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023

Отметим, что Янг перебирается в стан мерсисайдцев на правах свободного агента после того, как у него истекло соглашение с Астон Виллой.

В составе своей прошлой команды Эшли провел 29 игр в минувшем сезоне чемпионата Англии, забив один гол.

Напомним, ранее сообщалось, что Миколенко не полетел на предсезонные сборы с Эвертоном.