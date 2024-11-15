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"Всегда было тяжело": Миколенко выделил сильную сторону сборной Грузии

Украинский защитник ожидает интересного противостояния с грузинами в матче Лиги наций.
Сегодня, 18:22
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко на пресс-конференции поделился мнением о ближайшем сопернике в Лиге наций в лице Грузии.

В частности, украинский футболист выделил атакующую линию оппонента.

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"Предыдущий матч против сборной Грузии, конечно, смотрел. У грузин всегда был хороший атакующий состав.

Я играл против них за юношескую команду Динамо, за юношеские сборные Украины. Всегда было тяжело действовать в обороне против них. Мне очень нравятся эти футболисты, будет интересно сыграть против них.

Свои кондиции после травмы я оценю на сто процентов, потому что я уже провел четыре поединка за свой клуб", - приводит слова Миколенко пресс-служба УАФ.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Грузии в субботу, 16 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Грузии Виталий Миколенко

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