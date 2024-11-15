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Ванат не сыграет против Грузии, Довбик может выйти на поле

На позиции форварда у сборной есть определенные проблемы.
Сегодня, 16:43
Владислав Ванат / УАФ
Владислав Ванат / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал состояние нападающих команды в преддверии матча с Грузией.

"Довбик вчера провел первую тренировку после травмы. К сожалению, многие игроки приехали в сборную с микро повреждениями, уставшими, особенно игроки Динамо и Шахтера".

Заметил тренер, что один из нападающих точно не поможет с Грузией.

"К сожалению, Владислав Ванат не сможет сыграть завтра, у него повреждение, он еще восстанавливается, и я надеюсь, что он сможет сыграть во втором матче. Но те игроки, которые выйдут завтра, понимают ответственность и будут сражаться за Украину", - сказал Ребров.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина, которая начнется в 19:00, 16 ноября.

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