Украинская водка стала официальным спонсором клуба АПЛ

Астон Вилла и Nemiroff теперь партнеры.

Астон Вилла и украинский бренд Nemiroff объявили о сотрудничестве.

Компания, занимающаяся производством и продажей алкогольных напитков, в частности водки, стала официальным спонсором английского клуба.

В рамках партнерства реклама Nemiroff будет размещена на Вилла Парк, а также продукция компании будет использоваться на различных мероприятиях.

"Nemiroff имеет давнюю историю партнерства в мировом спорте, и наш выход в футбол является захватывающим следующим шагом. Футбол, как и Nemiroff, олицетворяет страсть, единство и празднование моментов, объединяющих людей.

Мы в восторге от возможности начать это захватывающее партнерство с высшим эшелоном английского футбола - Астон Виллой, клубом, который отражает наши глобальные амбиции и преданность совершенству", - сказал генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

Ранее также Анатолий Трубин отреагировал на небольшой скандал в португальских СМИ.

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