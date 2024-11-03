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Тоттенхэм уверенно победил Астон Виллу, проигрывая после первого тайма

"Шпоры" сумели собраться на вторую половину игры и „уничтожить“ соперника.
Сегодня, 17:59
Тоттенхэм / Getty Images
Тоттенхэм / Getty Images

В рамках 10-го тура АПЛ Тоттенхэм встретился с Астон Виллой.

На протяжении первой полвоины встречи зрители увидели значительное преимущество гостей, которые переигрывали «шпор» по всем показателям, но смогли это конвертировать в голы лишь однажды.

На 32-ой минуте Морган Роджерс отправил мяч в сетку ворот Гульельмо Викарио после паса Пау Торреса.

После перерыва игра перевернулась с ног на голову. Начало издевательству над коллективом Унаи Эмери положил Бреннан Джонсон.

Ничейный счет держался достаточно долго, но в последние минуты игры Тоттенхэм забил трижды, разгромив своего соперника. Дважды отличился Доминик Соланке, а точку поставил Джеймс Мэддисон.

Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1

Голы: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Мэддисон, 90+6 - Роджерс, 32

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