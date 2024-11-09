Ливерпуль закрепился на первом месте, победив Астон Виллу
В субботу, 8 ноября, Ливерпуль принимал на Энфилде Астон Виллу в рамках 11-го тура АПЛ.
За первые полчаса матча случились сразу три важных события - Дарвин Нуньес отличным дальним ударом открыл счет, затем Трент Александер-Арнольд покинул поле с повреждением, и снова Нуньес промазал по воротам с убойной позиции.
Под конец тайма Астон Вилла могла отыграть один мяч благодаря угловому, но Келлехер в классном прыжке отбил удар Онана.
На старте второго тайма бирмингемцы снова могли сравнять счет, но после очень долгих обсуждений и просмотров повтора арбитр решил не ставить пенальти в ворота Ливерпуля. Игра в целом точилась в центре поля, команды осторожно искали подходы друг к другу и не радовали моментами.
Точку в матче поставил Мохамед Салах, который сам прошел до штрафной соперника и дальним ударом в правый угол не оставил шансов Эми Мартинесу.
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла 11-го тура АПЛ
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0
Голы: Нуньес, 20, Салах, 84
Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 1.50
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 2 - 9
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