Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор

Украинского защитника не оказалось среди игроков, которые начнут подготовку к новой кампании.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко не полетел с командой на предсезонный тренировочный сбор в Швейцарию.

Как сообщает официальный сайт "ирисок", главный тренер Шон Дайч взял на сборы 28 футболистов, среди которых не оказалось 24-летнего украинца.

О причинах отсутствия Миколенко в списке игроков не сообщается.

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На тренировочном сборе ливерпульский клуб запланировал проведение пяти контрольных матчей.

Напомним, что в минувшем сезоне Миколенко провел за Эвертон 35 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Три последних тура английской Премьер-лиги защитник пропустил из-за повреждения, но в июне сыграл в трех матчах за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Эвертон намерен подписать конкурента для Миколенко.