Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко не полетел с командой на предсезонный тренировочный сбор в Швейцарию.
Как сообщает официальный сайт "ирисок", главный тренер Шон Дайч взял на сборы 28 футболистов, среди которых не оказалось 24-летнего украинца.
О причинах отсутствия Миколенко в списке игроков не сообщается.
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На тренировочном сборе ливерпульский клуб запланировал проведение пяти контрольных матчей.
Напомним, что в минувшем сезоне Миколенко провел за Эвертон 35 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Три последних тура английской Премьер-лиги защитник пропустил из-за повреждения, но в июне сыграл в трех матчах за сборную Украины.
Ранее сообщалось, что Эвертон намерен подписать конкурента для Миколенко.