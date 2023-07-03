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Посоревновались в точности: Миколенко и другие игроки Эвертона устроили челлендж

Футболисты "ирисок" приняли участие в забавном соревновании.
Сегодня, 14:38
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко вместе с одноклубниками принял участие в челлендже, целью которого было продемонстрировать свою точность.

Игрокам мужской и женской команд "ирисок" было предложено забросить мячики для пинг-понга в стаканы.

Стоит отметить, что украинский футболист в ходе соревнования свои попытки использовал удачно, что особо его повеселило.

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Видео челленджа Эвертон опубликовал в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Эвертон определился с целями на летнее трансферное окно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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