Посоревновались в точности: Миколенко и другие игроки Эвертона устроили челлендж

Защитник Эвертона Виталий Миколенко вместе с одноклубниками принял участие в челлендже, целью которого было продемонстрировать свою точность.

Игрокам мужской и женской команд "ирисок" было предложено забросить мячики для пинг-понга в стаканы.

Стоит отметить, что украинский футболист в ходе соревнования свои попытки использовал удачно, что особо его повеселило.

Читай также: Эвертон намерен подписать конкурента для Миколенко

Видео челленджа Эвертон опубликовал в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Эвертон определился с целями на летнее трансферное окно.