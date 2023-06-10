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Эвертон намерен подписать конкурента для Миколенко

Однако, украинцу не стоит волноваться за место в старте.
Сегодня, 14:10
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Эвертон определился с планами на летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист издания The Times Пол Джойс, "ириски", среди прочего, намерены подписать левого защитника и вратаря.

Потенциальные новички на позицию Виталия Миколенко рассматриваются не как замена украинцу, а как конкуренция и подмена ему.

В прошедшем сезоне наставник мерсисайдцев Шон Дайч использовал на этой позиции четырех разных футболистов, среди которых были Бен Годфри и Мейсон Холгейт, поэтому, подписание нового игрока должно усилить глубину состава и позволить клубу использовать Годфри и Холгейта на их родной позиции центрбэка, а не на левом фланге защиты.

Новый голкипер также рассматривается не как замена Джордану Пикфорду, а как дублер для англичанина. Вероятно, на эту позицию руководство команды рассмотрит опции среди свободных агентов.

Основная часть трансферного бюджета будет потрачена на усиление линии атаки, ведь именно там у Эвертона были наибольшие проблемы в прошедшем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что "ириски" нацелились на экс-нападающего Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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