Эвертон намерен подписать конкурента для Миколенко
Эвертон определился с планами на летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист издания The Times Пол Джойс, "ириски", среди прочего, намерены подписать левого защитника и вратаря.
Потенциальные новички на позицию Виталия Миколенко рассматриваются не как замена украинцу, а как конкуренция и подмена ему.
В прошедшем сезоне наставник мерсисайдцев Шон Дайч использовал на этой позиции четырех разных футболистов, среди которых были Бен Годфри и Мейсон Холгейт, поэтому, подписание нового игрока должно усилить глубину состава и позволить клубу использовать Годфри и Холгейта на их родной позиции центрбэка, а не на левом фланге защиты.
Новый голкипер также рассматривается не как замена Джордану Пикфорду, а как дублер для англичанина. Вероятно, на эту позицию руководство команды рассмотрит опции среди свободных агентов.
Основная часть трансферного бюджета будет потрачена на усиление линии атаки, ведь именно там у Эвертона были наибольшие проблемы в прошедшем сезоне.
Напомним, ранее сообщалось, что "ириски" нацелились на экс-нападающего Челси.