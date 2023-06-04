Эвертон Миколенко готов приобрести экс-форварда Челси

Английский Эвертон намерен вернуть в АПЛ экс-форварда Челси Тэмми Абрахама.

Как сообщает La Gazzeta Dello Sport, "ириски" могут заплатить Роме за англичанина 27 млн евро, однако, "римляне" намерены заполучить за своего нападающего более крупную сумму.

Действующий контракт Абрахама с итальянским клубом рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн евро.

В текущем сезоне Тэмми провел 53 матча во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Эвертона подозревают в связях с российским олигархом.