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Минфин Британии расследует связи руководства Эвертона с росийским олигархом

Неприятности "ирисок" только начинаются.
Вчера, 21:59
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

Управление по финансовым санкциям Великобритании проведет расследование в отношении текущего владельца Эвертона Фархада Мошири.

Иранский бизнесмен подозревается в связах с росийским олигархом алишером усмановым, против которого Британия ввела санкции еще в 2022 году.

Отметим, что усманову запретили въезд в Британию за полгода до введения санкций против него, однако до этого лигарх принимал участие в управлении клубом.

The Guardian утверждает, что усманов руководил частью операций "ирисок", а также присутствовал на собеседованиях с кандидатами на должность главного тренера.

Именно эти факты и привлекли внимание властей. Если будет доказано участие усманова в делах клуба, Эвертон может пойти по пути Челси и озавестись новым владельцем, либо же Британия просто введет санкции против клуба.

Напомним, что в последнем туре Эвертон обыграл Борнмут и избежал понижения в Чемпионшип.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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