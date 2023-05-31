Минфин Британии расследует связи руководства Эвертона с росийским олигархом

Управление по финансовым санкциям Великобритании проведет расследование в отношении текущего владельца Эвертона Фархада Мошири.

Иранский бизнесмен подозревается в связах с росийским олигархом алишером усмановым, против которого Британия ввела санкции еще в 2022 году.

Отметим, что усманову запретили въезд в Британию за полгода до введения санкций против него, однако до этого лигарх принимал участие в управлении клубом.

The Guardian утверждает, что усманов руководил частью операций "ирисок", а также присутствовал на собеседованиях с кандидатами на должность главного тренера.

Именно эти факты и привлекли внимание властей. Если будет доказано участие усманова в делах клуба, Эвертон может пойти по пути Челси и озавестись новым владельцем, либо же Британия просто введет санкции против клуба.

Напомним, что в последнем туре Эвертон обыграл Борнмут и избежал понижения в Чемпионшип.