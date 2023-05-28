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Эвертон без Миколенко обыграл Борнмут и отправил Лестер с Лидсом в Чемпионшип

"Ириски" в последнем туре одержали важнейшую победу, которая позволила им сохранить место в элитном английском дивизионе.
Сегодня, 20:31
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

В воскресенье, 28 мая, в одно время прошли все матчи последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги.

И хотя чемпион стал известен еще несколькими турами ранее, оставались некоторые нерешенные вопросы, такие как "Кто останется в АПЛ, а кто отправится в Чемпионшип".

Матчем, от которого все зависело, была встреча между Эвертоном и Борнмутом: первые висели на волоске от вылета, а последним уже ничего не было нужно. Виктор Миколенко остался вне заявки "ирисок" из-за травмы, а у "вишен" с первых минут вышел Илья Забарный.

Единственный, он же спасительный, гол на свой счет записал хавбек Эвертона Абдулайе Дукуре. Благодаря его точному удару команда Шона Дайча в сезоне-2023/24 продолжит выступать в АПЛ.

Источник: Getty Images

Эвертон - Борнмут 1:0
Гол: Дукуре, 57.

В параллельной встрече Лестер играл с Вест Хэмом и надеялся, что Борнмут сможет отобрать очки у Эвертона.

И хотя "лисы" победили своего оппонента, они не получили нужный результат в Ливерпуле, а потому Варди и компания вернутся в Чемпионшип, отстав от спасительного места всего на два очка.

Источник: Getty Images

Лестер - Вест Хэм 2:1
Голы: Барнс, 34, Фас, 62 - Форналс, 79.

Еще одной командой, которая имела еще математические шансы на спасение, был Лидс. Но у команды Сэма Эллардайса было слишком мало шансов на спасение: помимо поражений конкурентов, "павлины" должны были обыграть Тоттенхэм и нивелировать разницу голов, которая была катастрофической.

В итоге ничего из вышеперечисленного не произошло и Лидс вместе с Лестером и Саутгемптоном вылетает во второй по силе английский дивизион.

Источник: Getty Images

Лидс - Тоттенхэм 1:4
Голы: Гаррисон, 67 - Кейн, 2, 69, Порро, 47, Моура, 90+5.

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