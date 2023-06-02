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Эвертон Миколенко определился с целями на летнее трансферное окно

"Ириски" попытаются усилить линию атаки.
Сегодня, 17:21
Жан-Филипп Матета
Жан-Филипп Матета

Английский Эвертон определился с приоритетом на летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Дэвид Линч, "ириски" сосредоточат усилия на подписании футболистов группы атаки.

В шорт-листе мерсисайдцев находятся вингер Альмерии Ларжи Рамазани и центрфорвард Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета. За Рамазани Альмерия хочет 35 млн фунтов, а вот запросы Кристал Пэлас остаются неизвестными.

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При этом немецкие СМИ отмечают, что Матета хотел бы вернуться в Бундеслигу, где ранее выступал в составе середняка чемпионата в лице Майнца.

Отметим, что в текущем сезоне бельгийский винер отметился 3 голами и одним ассистом в 33 играх, а французский нападающий 2 забитыми мячами в 32 встречах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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