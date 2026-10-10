Тренер Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть в ближайшем матче АПЛ
Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес высказался о защитнике Виталии Миколенко, который ранее вернулся в клуб из сборной Украины с повреждением.
Наставник "ирисок" не исключает, что 27-летний украинец успеет восстановиться к ближайшему гостевому матчу шестого тура АПЛ против Халл Сити, который состоится в воскресенье, 11 октября.
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"У Миколенко есть шанс сыграть в воскресенье. Дополнительный день на восстановление может помочь в этом. Посмотрим", - приводит слова тренера официальный сайт английского клуба.
Напомним, что Миколенко в минувшее международное окно провел один матч за сборную Украины против Венгрии (1:0), после чего пропустил поединок с Грузией (0:0), а затем 1 октября покинул расположение национальной команды.
В нынешнем сезоне за Эвертон Миколенко сыграл во всех турнирах семь матчей, в которых отличился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Эвертон был выставлен на продажу.
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