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"Он - кандидат в сборную": Ребров высказался о натурализации игрока из АПЛ

Макс Килмен может надеть футболку "желто-голубых".
Вчера, 20:45
Макс Килмен / Getty Images
Макс Килмен / Getty Images

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался о возможном привлечении в национальную команду английского центрбэка с укаринскими корнями Макса Килмена.

Местный специалист подтвердил, что футболист Вулверхэмптона может быть в будущем привлечен в стан "желто-голубых", если его все же удастся натурализовать.

"Да, Килмен ‒ это кандидат в сборную Украины. Но у нас много достойных кандидатов на позицию центрального защитника. 

Я не юрист, и не могу оценить, как скоро у него будет возможность играть за команду. 

Килмена я начну рассматривать не раньше, чем он получит украинское футбольное гражданство. Возможно, в УАФ знают, как двигается этот вопрос", - заявил Ребров.

Также Сергей Станиславович высказался о перспективах защитника  заиграть в национальной команде Украины.

"У нас много сильных кандидатов, некоторые из них уже сейчас хорошо играют в Европе. Никто из тренеров не откажется от хорошего игрока. Про Килмена давайте поговорим после того, как он получит гражданство. Он выступал за английскую сборную по мини-футболу", - сказал рулевой "желто-голубых" в комментарии порталу FanDay.

Напомним, слухи о натурализации Килмена ходили еще во время того, как Украину возглавлял Андрей Шевченко, но тогда вопрос оказался нерешенным из-за игры Макса за сборную Англии по мини-футболу.

Ранее сообщалось, что центрбэк Вулверхэмптона может перейти в Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров Макс Килмен

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